رابطة العالم الإسلامي تُدين قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

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أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشدِّ العبارات قرارَ الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانيةً جديدة في الضفة الغربية، بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية، ومواثيق الأمم المتحدة.

وفي بيانٍ للأمانةِ العامة للرابطة ندَّدت الرابطة، بالانتهاكات الجسيمة والمتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تَحُول دون تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدةً أنه حان الوقت للمجتمع الدولي أن يقف وقفةً صادقةً وجادّة لإنهاء هذه المعاناة المروعة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفق ما تُقِرّه كل القيم والأعراف الدينية والإنسانية، ووفق القرارات الدولية ذات الصلة.