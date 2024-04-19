رابطة العالم الإسلامي تُعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

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أعربَت رابطة العالم الإسلامي عن أسَفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرارٍ بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وفي بيان للأمانة العامة، أكّدَت الرابطة أن تعطيلَ قبولِ العضوية الكاملة لدولة فلسطين يفاقِمُ من معاناة شَعْبها المظلوم، ويشجّع تعنُّتَ الاحتلالِ على استمرار انتهاكاتِه لقواعد القانون الدولي دون رادع، ويمثّل عَقبةً كبرى في طريق السلام العادل والشامل الذي ينشُده الجميع.

وجدّدَت الرابطة مطالبتَها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقفِ اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزّة، ودعْم حقِّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامةِ دولته الفلسطينية على حدود عام 1967م، وعاصمتها القُدس الشرقية، وَفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.