رابطة روشن توقع اتفاقية مع نظيرتها اليابانية

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على هامش منتدى الاستثمار السعودي الياباني، وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اتفاقية مع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين، مثلها نائب رئيس مجلس الإدرة الأستاذ سعد بن سليمان اللذيذ، ومن جانب رابطة الدوري الياباني السيد يوشوكازي نينومورا.

وتهدف الاتفاقية لإنشاء قنوات اتصال فعّالة بين الجانبين، في جوانب إدارية وفنية تتعلق بممارسة كرة القدم في البلدين. إلى تحقيق نمو مستدام في قطاعي كرة القدم في السعودية واليابان، مع تعزيز معايير كرة القدم، وتبادل الخبرات والموارد بين اللاعبين والمدربين، وكذلك فرق العمل في كلا الدوريين، إضافة إلى دعم النمو والتطور المستمر للدوريين، عبر تنظيم ورش عمل ومؤتمرات عمل دورية، تهدف إلى مشاركة الأفكار وتعزيز البنية التحتية لكرة القدم. وتشمل مذكرة التفاهم بين الرابطتين أيضًا، التعاون في مشاركة شبكات اكتشاف المواهب للكشف عن إمكانات نجوم كرة القدم المستقبليين ورعايتهم، مع وضع معايير محددة لاكتشافهم. إلى جانب تعزيز التعاون التجاري والثقافي عبر استضافة فعاليات تبادل ثقافي تحتفي بالثقافتين المتنوعتين، وتعزز الجاذبية العالمية لكرة القدم. وتتضمن الاتفاقيات إقامة مباريات ودية سنوية بين أندية الدوري الياباني والأندية السعودية في ملاعب متعددة في كلا البلدين.

من ناحيته، أبدى الأستاذ سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، سعادته بإعلان الاتفاقية التي جاءت انعكاسًا لركائز استراتيجية التحول في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وقال: “هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وتعزيز التطور المستمر في مجال كرة القدم بين البلدين.” وزاد: “نتطلع قدمًا للعمل مع نظرائنا في اليابان لرفع مستوى اللعبة على كافة الأصعدة”.