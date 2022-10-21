“رافد” توضح ملابسات فيديو متداول لجلوس طالب على نافذة حافلة خلال رحلة مدرسية

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أوضحت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد”، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عبث أحد الطلاب وقيامه بالجلوس على نافذة الحافلة خلال الرحلة المدرسية.

وبيّنت الشركة، أن فرق الإشراف والرقابة الميدانية التابعة للشركة رصدت هذا الأمر ووجهت إنذاراً للسائق والمتعهد كون جميع ما يحدث في الحافلة من ممارسات يجب أن تكون تحت مسؤوليتهم مسؤولية كاملة، ومنها ضرورة إيقاف الحافلة فور ملاحظة السائق ممارسات تخل بأمن وسلامة الطلاب والطالبات وإيقاف تلك التصرفات.

ولفتت إلى أنها عممت على المُتعهدين إجراء تعديل فني في النوافذ يمنع فتحها بالكامل للحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات، ومتابعة تنفيذ ذلك عبر فرق الرقابة الميدانية التابعة للشركة، مشددةً على أن معظم أسطول النقل المدرسي يتميز بمواصفات فنية لا تتيح إلا فتح جزء يسير من النافذة للتهوية.

ونوهت إلى أنها نسقت مع إدارة المدرسة المعنية لتوجيه إنذارات للطلبة المُخالفين وأخذ التعهدات اللازمة والتأكيد على حرمانهم من الخدمة في حال تكررت مثل هذه التصرفات حفاظاً على سلامتهم، مشيرةً إلى أنه عند التسجيل في الخدمة يوافق أولياء الأمور على دليل السلوكيات التي تتضمن ضرورة التزام الطلبة بإجراءات الأمن والسلامة خلال الرحلة المدرسية .

وشددت على حرصها ومتابعتها الدائمة لكافة العمليات التشغيلية ميدانياً واتخاذ إجراءات وتدابير صارمة لتطبيق معايير الأمن والسلامة.