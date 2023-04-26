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رافينيا وليفاندوفسكي يقودان هجوم برشلونة لمواجهة راييو فاييكانو في لاليجا

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 أبريل 2023 - 10:31 مساءً

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أعلن تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة رايو فاييكانو، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة حاليًا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، أما رايو فاييكانو لديه 40 نقطة في المركز العاشر.

 

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» هذا الموسم، حسمت بالتعادل السلبي.

 

تشكيل برشلونة اليوم ضد رايو فاييكانو

 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

 

خط الدفاع: كوندي، أروخو، ماركوس ألونسو، بالدي.

 

خط الوسط: دي يونج، بيدري، جافي.

 

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، فيران توريس.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 أبريل 2023 - 10:31 مساءً
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