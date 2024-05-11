رالي تبوك تويوتا 2024: يزيد الراجحي يتصدر المرحلة الأولى ويعزز حظوظه بالفوز

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انطلقت، أمس منافسات المرحلة الأولى لرالي تبوك تويوتا الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات في تبوك، وقد تمكن البطل السعودي يزيد الراجحي من خطف صدارة المرحلة الأولى من هذا الرالي، حيث كان أول الواصلين لخط النهاية، متفوقاً على البطلة السعودية دانية عقيل التي حلت في المركز الثاني، ليتصدر بذلك الترتيب العام للرالي بعد نهاية المرحلة الأولى.

وفي فئة “التيمت” تمكن السائق السعودي عبدالعزيز اليعيش من تصدر المرحلة الأولى، متفوقاً على السائق عويد الشمري، وخالد الشمري اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة “تشالنجر” تمكن صالح السيف من احتلال المركز الأول، فيما جاءت السعودية مها الحملي في المركز الثاني، وحمد الحربي في المركز الثالث.

وفي فئة SSV، حصد السائق معاذ حريري المركز الأول، متقدما على السائق وليد الدخيل صاحب المركز الثاني، فيما جائت السائقة السعودية إسراء الدخيل في المركز الثالث، وفي فئة الـ ستوك، نجح جعفر القحطاني بالفوز بالمركز الأول، وجاء منيف الشمري ثانيا، وماجد الثنيان ثالثا.

وفي فئة الدراجات النارية فوق cc450، تمكن الدراج فيليب هورليمان من الفوز بالمرحلة الأولى من رالي تبوك تويوتا، أما في فئة الدراجات النارية تحت cc450، فقد تصدر الدراج الإماراتي محمد البلوشي المرحلة الأولى، تلاه عبدالحليم المغيرة، فيما حل ثالثا الدراج حمدان العلي، كما عزّز الدراج هيثم التويجري صدارته لفئة الدراجات الرباعية (كوادز)، تلاه الدراج هاني النومسي، وعبدالعزيز الشيبان، في المركزين الثاني والثالث على التوالي.