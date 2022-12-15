رالي جدة.. الراجحي الأسرع في «الاستعراضية»

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سجل يزيد الراجحي السائق السعودي «تويوتا – أوفردرايف»، أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الاستعراضية التي بلغ طولها عشرة كيلومترات، معلناً بداية رالي جدة، الجولة الرابعة والأخيرة، من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والتي تمتد إلى 3 أيام.

وجرت المرحلة بعد ظهر، الخميس، وتمكن الدراج الأسترالي السكان في قطر مارتن تشالمرز، من تسجيل أسرع الأوقات في فئة الدرّاجات النارية، فيما سجل الدراج السعودي هيثم التويجري أسرع الأوقات في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”.

وينظم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون وزارة الرياضة، «رالي جدة»، برعاية من الشريك الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات، والشريك الاستراتيجي بنك السعودي للاستثمار.

وواصل يزيد أداءه العالية، مع ملّاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، حيث أنهى المرحلة الاستعراضية أولً،ا متقدمًا بفارق 33 ثانية عن السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال، مُطارده على لقبي الرالي والبُطولة.

وتنطلق المُنافسات الحقيقية للرالي، الجمعة، بخوض المرحلة الخاصة الأولى وطولها 197 كلم في المناطق الصحراوية حول جدة، تبدأ من خليص وتنتهي في عسفان، علمًا بأنها مُقسَّمَة إلى قسمين، القسم الأول طوله 109 كلم (المرحلة الخاصة الأولى – ب)، والآخر طوله 88 كلم (المرحلة الخاصة الأولى – ج)، يفصل بينهما مقطع مُحايد غير خاضع للتوقيت فيها نُقطة للتزود بالوقود للدراجات النارية العادية، ورُباعية العجلات “كوادز”، والسيارات الصحراوية الخفيفة فئتي “تي 3” و “تي 4”.