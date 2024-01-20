رالي داكار السعودية 2024 يختتم منافسات نسخته الـ5 بمشاركة 778 سائقاً وملاحاً

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شهدت مدينة ينبع مساء الجمعة، حفل ختام رالي داكار السعودية 2024 بنسخته الـ5، والـ46 في تاريخ الرالي العالمي، بعد تنافس مثير لمدة 14 يوماً خلال 12 مرحلة، بمسافةٍ تخطت حاجز 7500 كلم، وبمشاركة 778 سائقاً وملاحاً، على 434 مركبة، في 6 فئات؛ هي: السيارات، والدراجات النارية، والدراجات النارية رباعية العجلات “الكوادز”، والمركبات الصحراوية النموذجية “تشالنجر”، والمركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “سايد باي سايد”، والشاحنات.

وتوَّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، الفائزين بهذا السباق، والذي تضمن مشاركة المتسابقين في 6 فئات متنوعة، وسط تنافس مثير وكبير، حيث فاز الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “أودي” بلقب رالي داكار السعودية 2024م عن فئة السيارات للمرة الرابعة في تاريخه، وللمرة الثانية في أراضي المملكة، ليصبح أول سائق يفوز بالرالي عبر سيارةٍ كهربائية، ومع أربعة مصانع مختلفة، ليظفر باللقب بفارق ساعة و20 دقيقة و25 ثانية عن البجليكي غيوم دي ميفيوس الذي حلَّ ثانياً، فيما حلَّ الفرنسي سيباستيان لوب في المرتبة الثالثة، بفارق ساعة و25 دقيقة و12 ثانية.

وفي فئة الدراجات النارية، تمكّن الأمريكي ريكي برابك درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا”، من التتويج بالمركز الأول في الرالي، بفارق 10 دقائق و53 ثانية عن البتسواني بروس برانش درّاج فريق “هيرو”، فيما حل الفرنسي أدريان فان بيفيرين درّاج “مونستر إنرجي هوندا” ثالثاً، بفارق 12 دقيقة و25 ثانية.

وظفر الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق “دراجون” بالمرتبة الأولى في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات “الكوادز”، محققاً لقبه الثاني، تلاه الفرنسي أليكسندر جيرو درّاج فريق “ياماها ريسينغ”، بفارق 7 دقائق و59 ثانية، تلاهما السلوفاكي يوراج فارجا درّاج فريق “فارجا” في المركز الثالث، بفارق 4 ساعات و3 دقائق و25 ثانية.

وحققت الإسبانية كريستينا غوتيريز سائقة فريق “ريد بُل أوفر روف”، مفاجأة مميزة بالتتويج باللقب في فئة المركبات الصحراوية النموذجية “تشالنجر”، مستفيدة من تعثّر المتصدر الأمريكي ميتش غوتري، إثر تعرض مركبته لمشكلة في نظام نقل الحركة، لتحسم كريستينا اللقب، بفارق 35 دقيقة و46 ثانية عن ميتش غوتري، وتكون ثاني امرأة تفوز بالمركز الأول بعد الألمانية يوتا كلينشميت عام 2001، فيما حلّ الليتواني روكاس باسيوشكا ثالثاً، بفارق 58 دقيقة و47 ثانية عن المتصدر.

وفي منافسات فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “سايد باي سايد”، دخل المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان التاريخ، بعد أن توِّج بالمركز الثالث بهذه الفئة، وهي ثاني مرة يتوَّج فيها متسابق سعودي في مسيرة الرالي، بعد يزيد الراجحي المتوج بالمركز الثالث بفئة السيارات في رالي داكار السعودية 2023 الماضي، فيما نجح الفرنسي كزافييه دي سولتريه سائق فريق “إس إل آر”، في خطف المركز الأول في هذه الفئة، وذلك بفارق دقيقتين و25 ثانية عن السويسري جيروم دي ساديلير سائق فريق “إم إم بي”.

ودوّن التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق “إم إم تكنولوجي”، اسمه في قائمة المتوجين بلقب فئة الشاحنات لرالي داكار، بعدما حسم لقبه الأول بعد 12 مشاركة في الرالي، متقدماً على مواطنه أليس لوبرايس سائق فريق “أنستافوركس لوبرايس”، بفارق ساعة و54 دقيقة، فيما أكمل الهولندي ميتشل فان دن برينك، ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، بفارق 4 ساعات ونصف الساعة عن المتصدر.