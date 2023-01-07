«رالي داكار»: السعودي الراجحي يتصدر… و«الأمطار» تلغي سباق الدراجات النارية

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احتفظ القطري ناصر العطية بصدارة «رالي داكار» الصحراوي في السعودية، فيما أحرز السعودي يزيد الراجحي السبت لقب المرحلة السابعة التي شهدت إلغاء فئة الدراجات النارية بسبب الظروف الجوية.

وبعد مشكلاته الكبيرة التي كلفته خمس ساعات و28 دقيقة الجمعة، قاتل الراجحي (أوفردرايف) على متن «تويوتا» وحسم المرحلة البالغ طولها 333 كلم بين الرياض والدوادمي، بزمن 3 ساعات و6 دقائق، متقدماً على سيارتي برودرايف لليتواني فايدوتاس زالا (تيليتونيكا) والفرنسي غيرلان شيشري (جاي سي كاي).

قال الراجحي: «أخيراً عرفنا يوماً جيداً»، رغم «ملاحة مخادعة في بعض الأماكن».

في المقابل، عرف فريق «أودي» يوماً سيئاً على غرار الطقس. تصدّر السويدي ماتياس إكستروم مؤقتاً عند الكيلومتر الـ196. قبل أن يتراجع بسبب مشكلة تقنية.

حاول زميله الإسباني كارلوس ساينس إنقاذه، فتأخر دقائق غير ثمينة نظراً لابتعاده كثيراً عن صدارة الترتيب، إثر حادث اصطدام الجمعة اختبره أيضاً البطل الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي اضطر للانسحاب.

أما العطية حامل اللقب أربع مرات، فحلّ في المركز الرابع عشر في المرحلة بفارق 19:12 دقيقة عن الفائز، ليبقى متصدراً الترتيب العام بفارق 1:01:04 ساعة عن زميله في فريق تويوتا غازو ريسينغ الجنوب أفريقي هنك لاتيغان.

وأعيد تنظيم هذه المرحلة بسبب الأمطار الغزيرة التي هبطت الثلاثاء على شمال البلاد، فتم تقصير المرحلة السادسة، وألغيت السابعة بالنسبة للدراجين المرهقين وبسبب الصقيع والأمطار.

واحتفظ الأميركي سكايلر هاوز بالصدارة أمام الأسترالي توبي برايس والأرجنتيني كيفن بينافيديس.