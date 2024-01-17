رالي داكار.. معاناة “العطية” مع المشكلات الميكانيكية تستمر وصراع فرنسي إسباني على صدارة السيارات

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انطلقت اليوم منافسات المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية، والتي كانت من حائل إلى العُلا بمسافةٍ بلغت 639 كلم، منها 417 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وبالنظر إلى المنافسات، فقد حقق الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق “برو درايف” المركز الأول في فئة السيارات، بفارق 4 دقائق و14 ثانية عن الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “أودي”، تلاه الفرنسي ماثيو سيرادوري سائق فريق “سينشري” في المرتبة الثالثة بفارق 4 دقائق و43 ثانية.

وظل الإسباني كارلوس ساينز متصدراً للترتيب العام، بفارق 20 دقيقة و33 ثانية عن الفرنسي سيباستيان لوب، فيما حافظ البرازيلي لوكاس مورايس على المركز الثالث بفارق ساعةٍ و12 دقيقة.

وتعرّض حامل اللقب القطري ناصر العطية سائق فريق “برو درايف” إلى مشكلةٍ ميكانيكية جديدة، اضطر على إثرها الخروج مرة أخرى من منافسات المرحلة التاسعة، ليتبقى أمامه فرصة واحدة للعودة إلى الرالي؛ سعياً لكسبِ النقاط للمشاركة في بطولة العالم للراليات الصحراوية “دبليو 2 آر سي”.

واستحوذ فريق “مونستر إنرجي هوندا” على المراكز الثلاثة الأولى في فئة الدراجات النارية، إذ ظفر الفرنسي أدريان فان بيفرين بالمركز الأول، مبتعداً بـ42 ثانيةً عن زميله الأمريكي ريكي برابك، فيما جاء خلفهما التشيلي بابلو كوينتانيا بفارق 4 دقائق و29 ثانية.

وحافظ الأمريكي ريكي برابك على المرتبة الأولى في الترتيب العام، وبفارق 7 دقائق و9 ثوانٍ عن البتسواني روس برانش صاحب المركز الثاني، كما تقدم الفرنسي أدريان فان بيفيرين للمركز الثالث بفارق 11 دقيقة و16 ثانية.

وأنهى الفرنسي جيرو درّاج فريق “ياماها ريسينغ” المرحلة في المركز الأول عن فئة الدراجات النارية رباعية العجلات “الكوادز”، مبتعداً بواقع 3 دقائق و44 ثانية عن الأرجنتيني أندوخار دراج فريق “دراجون”، فيما أكمل السلوفاكي يوراج فارجا درّاج فريق “فارجا” المرحلة في المرتبة الثالثة بفارق 24 دقيقة و57 ثانية, فيما استمر الأرجنتيني أندوخار في صدارة الترتيب العام بفارق 7 دقائق و42 ثانيةً عن الفرنسي جيرو، فيما احتل السلوفاكي فارجا المرتبة الثالثة، بفارق 3 ساعات و4 دقائق و38 ثانية.

وحقق الأرجنتيني نيكولاس كافيجلياسو سائق فريق “تاوروس” المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية النموذجية “تشالنجر”، وذلك على حساب التشيلي فرانسيسكو لوبير كونتاردو سائق فريق “كان أم” وبفارق 7 دقائق و5 ثوانٍ، فيما حل زميله في الفريق الليتواني روكاس باشيوسكا في المركز الثالث، بفارق 7 دقائق و25 ثانية.

وتمكن الأمريكي ميتش غوتري سائق “تاوروس” من تصدر الترتيب العام للفئة وبفارق 28 دقيقة و35 ثانيةً عن الإسبانية كريستينا غوتيريز، تلاها التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو سائق فريق “كان إم” ثالثاً، بفارق 36 دقيقة و48 ثانية.

واستطاع البرازيلي كرستيانو باتيستا، حصد المرتبة الأولى في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “سايد باي سايد”، مبتعداً عن الفرنسي كزافييه دي سولتريه سائق فريق “إس إل آر” بفارق 9 دقائق و26 ثانية، يليهما الإسباني جيرارد فاريس سائق فريق “كان إم” في المركز الثالث، بفارق 10 دقائق و38 ثانية.

وعزّز الفرنسي كزافييه من مركزه في صدارة الترتيب العام، وبفارق 28 دقيقة و16 ثانيةً عن الأمريكية سارة برايس التي صعدت للمركز الثاني، فيما حلّ السويسري جيروم دي ساديلير ثالثاً، بفارق 31 دقيقة و10 ثوانٍ، كما صعد السائق السعودي ياسر بن سعيدان إلى المركز الرابع بفارق ساعة و3 دقائق و14 ثانيةً عن المتصدر.

وفي فئة الشاحنات، خطف الهولندي غيرت هوزنيك سائق فريق “يونغبلود” المركز الأول، متقدّماً على التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق “إم إم تكنولوجي”، بفارق دقيقة واحدة و32 ثانية، فيما حلّ مواطنه أليس لوبرايس سائق فريق “إنستافوركس لوبرايس” في المركز الثالث، بفارق 4 دقائق و37 ثانية عن الهولندي.

وفي الترتيب العام، حافظ التشيكي ماسيك على الصدارة بفارق ساعة و54 دقيقة و42 ثانية أمام مواطنه لوبرايس، فيما تراجع الهولندي ميتشل فان دن برينك إلى المرتبك الثالثة، بفارق ساعتين و12 دقيقة و10 ثوانٍ المتصدر.

وتنطلق يوم غدٍ الأربعاء 17 يناير 2024 منافسات المرحلة العاشرة من رالي داكار السعودية 2024، والتي ستكون مرحلةً دائريةً في العُلا، وبمسافة 612 كلم منها 371 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.