رالي داكار 2023 : العطية” يتصدر الترتيب العام للسيارات.. والراجحي في الوصافة

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أقيمت اليوم منافسات المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية 2023، التي بلغ مسارها 670 كلم، منها 447 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعةِ للتوقيت، وانطلقت من العلا حتى حائل.

ونظراً للأحوال الجوية، فقد اضطر المنظمون إلى إيقاف هذه المرحلة بعد 377 كلم؛ للحفاظ على سلامة المشاركين.

وبالنظر إلى المنافسات، فقد تمكّن الفرنسي غيرلاين تشيشيريت من الفوز بهذه المرحلة عن فئة السيارات، وبزمنٍ 3 ساعات و22 دقيقة، و57 ثانية، فيما حلّ الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا ثانياً، بفارق 5 دقائق و4 ثوانٍ، أما السعودي يزيد الراجحي فقد وصل ثالثاً، بفارق 8 دقائق و31 ثانية عن المتصدر.

وبعد انتهاءِ هذه المرحلة، نجح القطري ناصر العطية في الحصول على صدارة الترتيب العام، يليه السعودي يزيد الراجحي في المركز الثاني بفارق 13 دقيقة و20 ثانية، يتبعهم الفرنسي سيمون فيتس ثالثاً بفارق 24 دقيقة و35 ثانية.

وتمكن الأسترالي دانيال ساندرز من كتابةِ اسمه متصدراً لهذه الجولة عن فئة الدراجات النارية، بواقع 4 ساعات و24 دقيقة و15 ثانية، تلاه الأرجنتيني كيفين بينافيديس بفارق 5 دقائق و23 ثانية، كما وصل الأمريكي سكايلر هاوز ثالثاً، بفارق 6 دقائق و19 ثانية عن المتصدر، ليتصدر الأسترالي ساندرز الترتيب العام لهذه الفئة، يتبعه ماسون كلاين ثانياً، وكيفين بينافيديس ثالثاً.

ونجح الفرنسي أليكساندر غيرو بتسجيل الزمن الأسرع في فئة الدراجات رباعية العجلات “الكوادز”، وذلك بزمن 4 ساعات و44 دقيقة و31 ثانية، كما حل الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو ثانياً، بفارق 14 دقيقة و13 ثانية، أما السلوفاكي جراج فارغا فقد حلّ ثالثاً بفارق 15 دقيقة و42 ثانية عن المتصدر.

واستطاع أليكساندر غيرو تعزيز صدارته في الترتيب العام لفئة الدراجات رباعية العجلات، وذلك بفارق 32 دقيقة، و42 ثانية عن فرانشيسكو مورينو صاحب المركز الثاني، والأمريكي بابلو كوبيتي في المرتبة الثالثة.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تي 3″، وصل الأمريكي أوستن جونز ك أولاً، بزمن 4 ساعات و5 دقائق و3 ثوانٍ، يليه زميله في نفس الفريق الأمريكي سيث كوينتيرو بفارق 44 ثانية، فيما كان البلجيكي غيوم دي ميفيوس ثالثاً بفارق دقيقة و35 ثانية.

وصعد الأمريكي سيث كوينتيرو إلى صدارة الترتيب العام في هذه الفئة، بفارق دقيقة واحدة أمام غيوم دي ميفيوس في المرتبة الثانية، والأمريكي ميتشل غوثري صاحب المرتبة الثالثة.

وواصل البولندي ماريك غوكزال عروضه المميزة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “تي 4″، محققاً المركز الأول، فيما ظفر البرازيلي كرستيانو باتيستا بالمركز الثاني بفارق 20 ثانية، وحلّ الليتواني روكاس باسيوشكا ثالثاً بفارق 4 دقائق و54 ثانية.

وحافظ البولندي غوكزال على صدارة الترتيب العام لهذه الفئة بفارق 11 دقيقة و35 ثانية، عن البرازيلي رودريجو لوبي دي أوليفيرا، فيما جاء إيريك غوكزال ثالثاً بفارق 33 دقيقة و15 ثانية. واستطاع التشيكي مارتن ماسيك من تحقيق المرتبةِ الأولى في فئة الشاحنات، بزمن 4 ساعات و3 دقائق و3 ثوانٍ، متقدماً على مواطنه يورسلاف فالتر الذي جاء ثانياً بفارق 4 دقائق و7 ثوانٍ، فيما وصل الهولندي يانوس فان كاسيرين في المرتبة الثالثة بفارق 4 دقائق و8 ثوانٍ.

وواصل التشيكي أليس لوبريس، صدارة الترتيب العام لهذه الفئة، متفوقاً على يورسلاف فالتر بفارق 9 دقائق و15 ثانية، إضافةً إلى كاستيرين في المرتبة الثالثة بفارق 25 دقيقة و28 ثانية.

يذكر أن منافسات المرحلة الرابعة، ستنطلق غداً ، وستكون عبارةً عن مرحلةٍ دائرية في حائل، ولمسافة 577 كلم، منها 152 كلم لمرحلة الربط، و425 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.