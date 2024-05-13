رامكو سيستمز تطلق منصة “رامكو بايس” الرائدة لكشوفات الرواتب في المملكة العربية السعودية

أعلنت رامكو سيستمز، المزود العالمي الرائد عالمياً للحلول المؤسسية والمتخصص في تكنولوجيا كشوفات الرواتب، عن إطلاق منصة ’رامكو بايس‘ البرمجية المبتكرة للرواتب في المملكة العربية السعودية.

ويستند الحل الجديد إلى أداء رامكو المُبهر في هذا المجال على مدى العقدين الماضيين، حيث يتيح للشركات في المملكة الارتقاء بعمليات معالجة كشوفات الرواتب لديها بالاستفادة من التقنيات المتقدمة، بما فيها الحوسبة بالذاكرة الداخلية دون خادم، وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتعلُّم الآلة.

وجاء إطلاق المنصة خلال فعالية احتفالية خاصة أقامتها رامكو سيستمز في فندق شيراتون الرياض يوم الخميس 9 مايو الجاري، بمشاركة متحدثين بارزين من شركات مثل مجموعة سينومي، والمجدوعي القابضة، وتيكمو. وخلال كلمته التي ألقاها في الحفل، أكد سوندار سوبرامانيان، الرئيس التنفيذي لشركة رامكو سيستمز، أهمية منصة ’رامكو بايس‘ بالنسبة للشركات في منطقة الشرق الأوسط، وقال: “تواصل رامكو تحقيق نجاحٍ ونمو متميزين في منطقة الشرق الأوسط، التي أصبحت بلا شك جزءاً لا يـتجزأ من قصة نجاحنا.

وقد حقق حلّ معالجة كشوفات الرواتب من رامكو نمواً متسارعاً في المنطقة على مدى السنوات الماضية، لا سيما بعد اعتماده لدى عددٍ من أبرز العلامات التجارية فيها.

في ضوء الحاجة المُلحة لرفع سوية تجربة الموظفين والاحتفاظ بالمواهب العالمية، بدأت المؤسسات مساعيها للبحث عن نظامٍ مبتكر لإدارة الرواتب، قادر على تبسيط العمليات وضمان دقتها وامتثالها للوائح التنظيمية، وبالتالي تعزيز رضا الموظفين.

ويبرز في هذا السياق دور نظام رامكو بايس، الذي يحوّل عمليات كشوفات الرواتب من وظيفة مرتبطة بالمكاتب الخلفية للشركات إلى أداة استراتيجية من شأنها تمكين القوى العاملة وقيادة الشركات نحو تحقيق النجاح”.

ويوفر نظام ’رامكو بايس‘ مختلف أشكال التحديثات التي تشمل جميع جوانب أتمتة كشوفات الرواتب وإدارتها. كما يقدم باقة من المزايا المبسّطة التي تستند إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما فيها محرك الانحرافات والاستدلال للتعامل مع فروق كشوفات الرواتب؛ والإعدادات المخصصة مسبقاً لكل دولة بما يضمن تسريع عمليات التنفيذ وتبسيطها؛ وروبوت الدردشة الذكي والمخصص للاستجابة لأي استفسارات حول كشوفات الرواتب. كما تضم المنصة أداة ’بينغو‘، المخصصة لإعداد التقارير والتحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين إعداد التقارير عند الطلب والبحث في البيانات والاطلاع على التحليلات المعمقة في الزمن الحقيقي.

ومن جانبه، قال روهيت ماثور، النائب الأول للرئيس ورئيس وحدة الأعمال الاستراتيجية، ورئيس قسم كشوفات الرواتب والموارد البشرية لدى رامكو سيستمز: “يُسهم حلُّ رامكو بايس في تبسيط وتسهيل العمليات المعقدة لمعالجة كشوفات الرواتب، بحيث يعزز كفاءة المؤسسات وأخصائيي الرواتب على حد سواء. إن منصة رامكو للمعالجة السريعة لكشوفات الرواتب تتمتع بالإمكانات اللازمة لإعادة رسم ملامح القطاع، بفضل قدرتها على التعامل مع أحجام ضخمة من البيانات خلال دقائق معدودة، إلى جانب تقديم العديد من المزايا الفريدة، مثل إعداد التقارير الذاتية، ووضع القواعد دون الحاجة إلى الرموز البرمجية، وتوفير واجهة مخصصة لكشوفات الرواتب”.

ويأتي إطلاق منصة ’رامكو بايس‘ في المملكة العربية السعودية تأكيداً على الحضور المتنامي لرامكو سيستمز في الشرق الأوسط، لا سيما مع استعدادها لبدء المرحلة التالية من النمو بالاعتماد على شبكة موثوقة تزيد عن 500 عميل وتغطية كشوفات رواتب في أكثر من 150 دولة في مختلف أنحاء العالم.

كما تعتزم رامكو سيستمز تشجيع الشركات من مختلف القطاعات والمناطق في الشرق الأوسط على اعتماد نظامها الرائد، علماً أنّها أقامت فعالية لإطلاق المنصة أيضاً في دبي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في خطوة تؤكد توفر حلولها أمام جميع الشركات.