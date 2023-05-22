رجل أعمال يدهس حفيد فنان مصري شهير

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قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس رجل أعمال ونجله أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة دهس حفيد فنان مصري شهير بسيارة ما أدى إلى وفاته.

وتعود أحداث الواقعة إلى وقوع مشاجرة بين حفيد الفنان علي الكسار وأحد الشباب بسبب قيادته السيارة بسرعة جنونية بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، إذ لجأ الشاب إلى والده (رجل أعمال) رغبة منه في الثأر من المجنى عليه.

وأكد الفنان كريم الكسار (حفيد الفنان علي الكسار) صحة خبر وفاة أحد أفراد العائلة دهساً بسيارة. وقال «عمرو رضا علي خليل سالم ينتمي لعائلة الكسار من محافظة البحيرة، هو فعلاً من العائلة وحفيد علي الكسار».

وأمرت النيابة بحبس صديق المتهم الأول لمشاركته ووجوده مع المتهمَين الأول والثاني في الدهس، عقب معاتبة المجني عليه المتهم الثاني لقيادته السيارة برعونة.

إثر ذلك استعان المتهم الثاني بوالده وصديق والده، ودهسوا المجني عليه بالسيارة ذاتها.

وكانت قرية أم صابر شهدت الخميس الماضي الحادثة المؤسفة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.