رجل الأعمال سعيد القحطاني لـ «المناطق»: الفئات السنية في الأندية ثروة سعودية لمستقبل الرياضة

حوار : عارف السويدي

أكد رجل الأعمال وعضو شرف نادي الجبلين بحائل سعيد القحطاني، في حوار مع صحيفة المناطق السعودية، أن أندية المملكة للفئات السنية ومنها نادي الجبلين، تزخر بمواهب شابة، سوف تكون ركيزة وقاعدة أساسية للمنتخب.

ما سبب الاهتمام بـ الفئات السنية؟

كُلنا نعلم بأن التطوير والتأهيل من أهم الركائز في كُرة القدم، خاصة من هم في هذه الفئة، يحتاجون الشيء الكثير، فأعلى النادي أن يبدأ بالسلوكيات قبل كرة القدم وزرع الروح الرياضية مهما كان التنافس .

رأيك كيف تكون البداية للتوجيه الرياضي السليم؟

كرة القدم ليست فقط لعبة، بل توجيه واحتراف كما هو حال الدراسة لا بد من قاعدة أساسية وبنية تحتية، خاصة وأن دور الوالدين في المنزل مهم جداً لمن هُم بهذه الفئة العمرية وذلك من خلال الامتثال لبرنامج خاص بالمنزل، على سبيل المثال النوم المُبكر والتغذية الصحيحة والمراقبة الدائمة، خاصة أن هذا الجيل قد تعمق في وسائل التواصل الاجتماعي .

ماذا عن نادي الجبلين والاهتمام بالفئات السنية ؟

جميع من يعمل في النادي؛ يعملون من أجل الكيان والمصلحة العامة للكرة السعودية بمنظومة تكاملية من إدارة وجهاز فني وأعضاء شرف، فاللاعب الناشيء في نادينا يحتاج إلى صقل لموهبته وتنمية للفكر السليم، ونسعى دائماً لدعمهم معنوياً ومادياً .

هل اللاعب السعودي يمتلك أساسيات كرة القدم ؟

بالفعل لوجود الكثير من الأكاديميات وأندية المملكة تهتم بهذا الجانب من خلال التهيئة التي تتم منذ صغر سنهم، وتحرص على تعليمهم أبجديات كرة القدم تحت نخبة متميزة من المدربين المتمكنين في الوسط الرياضي وخاصة على مستوى الفئات السنية، والسنوات الأخيرة شاهدة على الموهبة السعودية.

رسالة أخيرة لرجال الأعمال؟

أهيب برجال الأعمال في جميع المناطق بالوقوف مع أنديتهم للدعم المتواصل وعمل ما يمكن لرقي الأندية والاهتمام بالفئات السنية، فهم الداعم والمحفز بل والمنقذ للأندية التي لا تملك رعايات قوية أو حتى الموارد الضعيفة فالمصلحة العامة للرياضة السعودية .

وأنتهز الفرصة للتعبير عن شكري لرجل الأعمال والعضو الذهبي بنادي الجبلين الأستاذ “التريباني” الذي يعتبر نموذجا للداعمين والمهتمين للفئات السنية، وأتمنى أن يسلك نهجه رجال الأعمال الشباب.