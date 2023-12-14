رحلة تايلندية جاذبة تتجدد يومياً في فعاليات جدة 2023م بمنطقة آسيا الصغرى

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تنقل فعاليات العروض التايلندية ضمن فعاليات تقويم جدة 2023م، بمنطقة آسيا الصغرى، زوار المهرجان في رحلة استثنائية في أجواء آسيوية خلابة وعروض ترفيهية ساحرة متجددة يومياً تشمل المغامرات الترفيهية والتجارب التسويقية وتذوق أشهى الأطعمة الشعبية الآسيوية.

ويكون الزوار على موعد محاكاة لتجربة سياحية لزيارة مملكة تايلند والاستمتاع بمضاهاة السوق التقليدي في العاصمة بانكوك، وكذلك تذوق أشهى المأكولات الشهيرة.

وتستقبل منطقة تايلند زوارها بحفاوة الضيافة التايلندية وتراثها الثقافي الثري، كما تتيح لهم استكشاف العديد من الأنشطة والتجارب الممتعة، من خلال مغامرة “دراجون سلايد” التي تتضمن رحلة ترفيهية في أجواء آسيوية ساحرة، إضافة إلى 5 عروض فنية واستعراضية تفاعلية تعبر عن التراث والثقافة التايلندية.

وتشتمل منطقة تايلند على 5 مطاعم للمأكولات من المطبخ التايلندي المميز بنكهاته الخاصة، ضمن تجربة طهي وطعام مختلفة.

وتتضمن المنطقة 7 متاجر للمنتجات التايلندية المتنوعة: كمنتجات الجمال والمنتجات العضوية والملابس والعطور والعود، إلى جانب “فلوتينج ماركت” التي تقدم تجربة للتسوق على الطريقة التايلندية التقليدية.

وتستمر فعاليات منطقة آسيا الصغرى في تقويم فعاليات جدة حتى 3 مارس 2024، مقدمة أفضل الفعاليات والتجارب والأنشطة الترفيهية من 12 منطقة ترفيهية تتضمنها 8 دول أسيوية، هي: اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، والفلبين.