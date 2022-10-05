ردا على قرار “أوبك +”.. بايدن يحرر 10 ملايين برميل نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

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أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم السوق العالمية بـ 10 ملايين برميل إضافي من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية، معربا عن خيبة أمله بقرار “أوبك +” خفض إنتاج النفط.