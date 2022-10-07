رد حاسم.. أنشيلوتي يوضح حقيقة تعاقد ريال مدريد مع هالاند

المناطق_متابعات

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على الأنباء التي ربطت ناديه بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن هناك بند سري في عقد هالاند مع مانشستر سيتي، يمنح ريال مدريد حق التعاقد معه في صيف 2024، مقابل دفع الشرط الجزائي البالغ 160 مليون يورو.

الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، نفى هذه الأنباء قبل أيام قليلة، مؤكدا أن “اللاعب يرتبط بعقد معنا حتى صيف 2027، ولا تربطه أي صلة بفرق أخرى”.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، علّق المخضرم أنشيلوتي على الأمر قائلا: “نحن نمتلك عدة لاعبين على أعلى مستوى، ولا توجد نية للتفكير في أي لاعب حاليا”.

ويحل الفريق الملكي ضيفا على جاره خيتافي مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وأكد أنشيلوتي أنه لن يتحدث عن هالاند مجددا، موضحا أن الشيء الأهم في الوقت الحالي هو التركيز على تحقيق الانتصارات في المباريات المُقبلة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد، بل شهد صيف 2022 مفاوضات قوية للظفر بخدماته، لكن اللاعب النرويجي فضّل الانتقال لاحقا إلى مانشستر سيتي.

وكان هالاند انضم لصفوف بطل إنجلترا خلال الميركاتو الصيفي الأخير، مقابل 65 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق بروسيا دورتموند الألماني.

جدير بالذكر أن هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، علما بأن إجمالي أهدافه مع “السيتيزنز” بلغ 19 هدفا، بجانب 3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة بكل المسابقات.