رد فعل مفاجئ لـ حمد الله يصدم جماهير النصر بعد فوز المغرب

شهدت مباراة المغرب ضد إسبانيا في دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022 إقصاء النجم عبد الرزاق حمدالله من قلب هجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من مواجهة اليوم والتي انتهت بـ إنجاز تاريخي للأسود.

وفاز المغرب على إسبانيا 3-0 بركلات الترجيح، بعد الوقت الأصلي والوقت الإضافي، لـ يحــقق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى ربع نهائي المونديال لأول مرة في تاريخ العرب، بالتعادل السلبي.

واستبعد حمدالله من مباراة إسبانيا، وأكدت تقارير في المغرب في وقت سابق أن المدرب الوطني وليد الركراكي غاضب من أداء اللاعب في دور المجموعات، حيث صعدت المغرب كـ متصدر للمجموعة.

فشل مهاجم الاتحاد في الصناعة أو التسجيل خلال 40 دقيقة في مبارياته الثلاث بالمغرب ضمن دور المجموعات في بطولة العالم.

وتفاعل جماهير النصر مع استبعاد اللاعب من المباراة الإسبانية، متوقعين غضبه والتسبب في مشاكل في غرفة الملابس، ولكن، حمدالله فاجأ نادي النصر وجمهوره عندما احتفل باحتفال كبير وبعد صافرة النهاية تقدم المنتخب المغربي إلى ربع النهائي.