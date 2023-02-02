رد فعل مفاجئ لمبابي يثير الجدل

كان كيليان مبابي ونيمار الشخصية الرئيسية في مقطع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباراة بين باريس سان جيرمان وستاد ريمس يوم الأحد.

كان الرجلان يستعدان قبل المبارزة في Parc des Princes عندما ركزت الكاميرا على نيمار الذي كان على وشك تنفيذ ركلة حرة.

بعد أن أرسل اللاعب البرازيلي الدولي الكرة إلى الزاوية اليمنى العليا ، تحولت الكاميرا إلى مبابي ، الذي تركه مفتوحًا.

افتتح نيمار التسجيل بعد دقائق قليلة من الشوط الثاني ، لكن باريس سان جيرمان فشل في انتزاع النقاط الثلاث كلها ضد ريمس ، الذي سجل هدف التعادل في وقت متأخر ليخرج التعادل 1-1 على الطريق.

لا يزال باريس سان جيرمان في صدارة جدول الدوري الفرنسي ، ولكن كان هناك قلق في الفريق بعد عروضه القليلة الماضية.