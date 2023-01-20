«رسائل المملكة من دافوس»: تغير في طريقة المساعدات.. وانفتاح على التجارة بعملات أخرى بجانب الدولار

المناطق ـ أحمد حماد

رسائل للداخل والخارج، كشف عنها وزير المالية محمد الجدعان، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”، لعل أبرزها تغير طريقة المساعدات للدول المجاورة والشقيقة.

الجدعان قال إن السعودية بدأت في تغيير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع بلا شروط، مردفا: “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات”، وفق العربية.

وتابع: “نريد إصلاحات.. نحن نفرض الضرائب على شعبنا.. ونتوقع من الآخرين أن يقوموا بدورهم، المساعدات التي ستقدمها المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات، نحن في حاجة لأن نشهد إصلاحات. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”.

وزير المالية السعودي: غيرنا الطريقة التي نقدّم بها المساعدات.. كنا في العادة نقدم المنح المياشرة والودائع بلا شروط.. الآن نقول: "نريد إصلاحات".. نحن نفرض الضرائب على شعبنا.. ونتوقع من الآخرين أن يقوموا بدورهم #الأسواق_العربية pic.twitter.com/ReEYUd8mEq — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) January 18, 2023

مساعدة الاقتصاد العالمي

وأوضح أن المملكة قامت بالكثير من العمل من أجل تحفيز الاقتصاد السعودي ومساعدة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن السعودية رأت في وقت مبكر تضخما عالميا يلوح في الأفق وعملت وفقا لذلك، مما ساعد على إبقاء التضخم عند متوسط 2.6 %.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان: #السعودية كانت من الأوائل بتوقع أزمة التضخم العالمية.. والمساعدات التي ستقدمها المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات#الأسواق_العربية pic.twitter.com/Ttdhp6NHEv — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) January 18, 2023

ولفت إلى أن التخضم خلال العام المقبل، من المحتمل ألا يكون مرتفعا.

عملات أخرى في التعاملات

وفي سياق متصل قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة منفتحة على المناقشات بشأن التجارة عبر استخدام عملات بخلاف الدولار الأميركي.

وأضاف الجدعان في مقابلة مع “بلومبرغ” في دافوس، “لا توجد مشاكل في مناقشة كيفية تسوية اتفاقاتنا التجارية سواء كانت بالدولار الأميركي أو اليورو أو الريال السعودي”.

وأوضح الجدعان “لا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي نقاش من شأنه أن يساعد في تحسين التجارة في جميع أنحاء العالم”.