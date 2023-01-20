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«رسائل المملكة من دافوس»: تغير في طريقة المساعدات.. وانفتاح على التجارة بعملات أخرى بجانب الدولار

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 يناير 2023 - 7:58 مساءً
المملكة من دافوس

المناطق ـ أحمد حماد

رسائل للداخل والخارج، كشف عنها وزير المالية محمد الجدعان، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”، لعل أبرزها تغير طريقة المساعدات للدول المجاورة والشقيقة.

الجدعان قال إن السعودية بدأت في تغيير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع بلا شروط، مردفا: “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات”، وفق العربية.

وتابع: “نريد إصلاحات.. نحن نفرض الضرائب على شعبنا.. ونتوقع من الآخرين أن يقوموا بدورهم، المساعدات التي ستقدمها المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات، نحن في حاجة لأن نشهد إصلاحات. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”.

مساعدة الاقتصاد العالمي

وأوضح  أن المملكة قامت بالكثير من العمل من أجل تحفيز الاقتصاد السعودي ومساعدة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن السعودية رأت في وقت مبكر تضخما عالميا يلوح في الأفق وعملت وفقا لذلك، مما ساعد على إبقاء التضخم عند متوسط 2.6 %.

ولفت إلى أن التخضم خلال العام المقبل، من المحتمل ألا يكون مرتفعا.

عملات أخرى في التعاملات

وفي سياق متصل قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة منفتحة على المناقشات بشأن التجارة عبر استخدام عملات بخلاف الدولار الأميركي.

وأضاف الجدعان في مقابلة مع “بلومبرغ” في دافوس، “لا توجد مشاكل في مناقشة كيفية تسوية اتفاقاتنا التجارية سواء كانت بالدولار الأميركي أو اليورو أو الريال السعودي”.

وأوضح الجدعان “لا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي نقاش من شأنه أن يساعد في تحسين التجارة في جميع أنحاء العالم”.

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 يناير 2023 - 7:58 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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