رسالة أخيرة.. كريم بنزيما يودع جماهير ريال مدريد

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حدث الفرنسي كريم بنزيما للمرة الأولى في مؤتمر الوداع الخاص به بنادي ريال مدريد الإسباني، بعد توقيعه على عقد مع نادي الاتحاد لمدة موسمين.

وقال كريم بنزيما عن علاقته بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: “لن أنسى حينما أتيت إلى منزلي وأنا في عمر الـ21 سنة، وحينها قلي لي أني مزيج من رونالدو وزيدان”.

وعن رحيله إلى الاتحاد: “أعتقد أن اليوم هو الوقت المناسب للذهاب ومعرفة قصة أخرى. كما قلت في اليوم الأول من وصولي إلى هنا: واحد، اثنان، ثلاثة، هلا مدريد”.

وتابع: “الحياة فرص، وكنت أريد الاستمرار مع ريال مدريد”.

وقال فلورنتينو بيريز لكريم بنزيما: ” أنت اليوم الفائز بالكرة الذهبية الحالية بسبب أهدافك في دوري أبطال أوروبا ولأننا بفضل قيادتك حققنا إنجازًا كبيرًا”.

وواصل: “اليوم لم يرحل أي لاعب آخر، واليوم سيقول لنا وداعا أحد أكثر اللاعبين المذهلين في تاريخنا”.

وأكمل: “اليوم هو يوم صعب للغاية حيث تتبادر إلى الاذهان، الذكريات والعواطف التي عشناها خلال السنوات الـ 14 الماضية”.

وقال أيضًا: “منذ إعلان وداع كريم، رأيت شعورًا هائلاً بالحزن في المدريديستا وفي مشجعي كرة القدم الذين تأثروا بسحر لاعب كرة قدم مثل كريم”.