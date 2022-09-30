رسالة خاصة من “بوتين” للأوكرانيين الذين انضموا إلى روسيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تفتح أبوابها فحسب للأراضي الجديدة بل تفتح قلبها أيضا، مضيفا: “أهلا بكم في وطنكم”.

وأكد الرئيس الروسي، أن النصر سيكون حليفا لروسيا، مشيرا إلى أن بلاده بانضمام الأراضي الجديدة أصبحت أقوى والقوة في الحقيقة.

وأوضح بوتين في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تأخذ كل شيء بوقاحة وابتزاز، وتكذب بفجاجة مثل غوبلز.

في السياق ذاته، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الأراضي المحررة ستصبح أراض تابعة لروسيا، وهو ما سيجعل قصف الجيش الأوكراني لها قصفا لأراض روسية.

وشدد على مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون أصبحت أراض روسية بموجب أربع اتفاقيات بشأن انضمام أراض جديدة للأراضي الروسية.