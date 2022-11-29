“رسالة مثيرة”.. رينارد يرد بقوة على مدرب المكسيك بعد تصريح الأهداف

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن مواجهة الأخضر ضد المكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة المنتخب السعودي ونظيره المكسيكي غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، والتاسعة بتوقيت مصر، ويستضيف اللقاء المرتقب للأخضر استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال مدرب المنتخب السعودي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يقام قبل مباراة الأخضر والمكسيك في المونديال: “لا أقيم المنافسين، ولكن المكسيك لعب أمام الأرجنتين لعبوا بتكتيك جيد، و قدموا أداء رائعا وقتاليا، ولكن فجأة جاء ميسي”.

وبشأن تصريح مدرب المكسيك برغبته في تسجيل الكثير من الأهداف في مرمى الأخضر، رد رينارد: “ربما لم يتمكنوا من تسجيل الأهداف حتى الآن، ولكن نحن نحترم الجميع بما فيهم منافسنا غدا”.