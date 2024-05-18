رسالة من قائد أرسنال لزملائه قبل “لقاء الأمل الأخير”

وقبل الجولة الأخيرة، يحتل أرسنال الذي يقوده المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر حامل اللقب مانشستر سيتي، وفق “سكاي نيوز”.

ويتعين على أرسنال الفوز من أجل الحفاظ على فرصته في التتويج، منتظرا تعثر سيتي أمام ضيفه وستهام يونايتد في نفس التوقيت.

وتراجعت آمال أرسنال في الفوز باللقب لأول مرة منذ 20 عاما عندما فاز سيتي 2-صفر على توتنهام هوتسبير الثلاثاء الماضي، ليتقدم فريق المدرب جوسيب غوارديولا للصدارة.