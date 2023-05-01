رسالة ياسر المسحل بعد الفوز بولاية رئاسية جديدة في اتحاد الكرة

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حرص ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تقديم الشكر إلى القيادة على دعم الرياضة في المملكة، كاشفًا عن أهدافه مع الاتحاد خلال الدورة الانتخابية الجديدة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قائمة مجلس إدارة الاتحاد الجديد، خلال الفترة بين 2023 و2027، والتي شهدت فوز ياسر المسحل بمقعد الرئاسة بالتزكية.

وقال المسحل، خلال تصريحات لوكالة “واس”، “نسعى لترجمة دعم القيادة للقطاع الرياضي إلى منجزات إضافية للكرة السعودية”.

وأضاف “لاشك أن هناك توسعًا كبيرًا في نشر اللعبة، وازدياد عدد المسابقات واللاعبين والمدربين، ونسعى ليكون عندنا منظومة كرة قدم احترافية، وتطور لكافة عناصر اللعبة، من لاعبين ومدربين وملاعب وأجهزة فنية وطبية، واللوائح والاحتراف، سنركز على كل هذه الأمور، وستكون بشكل مضاعف خلال الفترة المقبلة، ونأمل أن تكون الأعوام الأربعة المقبلة أفضل من الماضية”.

وجاءت قائمة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في الفترة بين 2023 و2027، على النحو التالي..

الرئيس: ياسر المسحل.

نائب الرئيس: لمياء بن بهيان.

الأعضاء: خالد الثبيتي، خالد بن مقرن، علي الشعيلان، معيض الشهري، نزيه النصر، تركي السلطان، عبد العزيز العفالق، نعيم البكر، عبد الله حماد.