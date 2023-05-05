رسمياً.. الأهلي يصعد إلى دوري روشن

عاد النادي الأهلي يوم الجمعة إلى دوري روشن السعودي قبل 4 جولات من نهاية المسابقة بعد تعادل الفيصلي مع نجران وخسارة الأخدود من الحزم.

وكان الأهلي ينتظر نتيجة مباراتي الفيصلي والحزم المؤجلتين لحسم صعوده إلى المحترفين، حيث تعادل العنابي مع نجران 2 – 2، فيما خسر الأخدود من الحزم يوم الجمعة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب أندية دوري يلو بـ65 نقطة، يليه الأخدود بـ62، والحزم بـ58، والرياض بـ56 نقطة، وتتأهل 4 أندية إلى الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 – 2024 الذي سيشهد مشاركة 18 ناديا على أن يعود عدد الأندية الصاعدة إلى 3 مع نهاية الموسم المقبل.