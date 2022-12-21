رسمياً: المملكة تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار

المناطق-صقر الغامدي:

أعلن الإتحاد الدولي لرفع الأثقال، إختيار مدينة الرياض وللمرة الأولى في تاريخها؛ لإستضافة بطولة العالم

للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م، خلال الفترة 2-17 من سبتمبر 2023م، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبه يمثلون أكثر من 130 دولة من مختلف دول العالم.

وتعد هذه البطولة، أكبر بطولة ينظمها الإتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه عام 1895م، وأول بطولة في تاريخ اللعبة تكون المشاركة فيها إجبارية، كونها أهم المحطات المؤهلة للأولمبياد الباريسي حيث أن عدم المشاركة فيها؛ تعني عدم التواجد نهائياً في الأولمبياد المقبل.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله-، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-، على مايوليانه من دعم وإهتمام بالقطاع الرياضي أسهم- بفضل الله- في وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة رياضياً.

وأكد سموه، أن إستضافة المملكة لهذه البطولة دليل على ثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدرات المملكة على أحتضان أكبر المنافسات. وأضاف: ” تتوافق هذه الإستضافة، مع أهداف القطاع الرياضي ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز ويرفع فرص المملكة في إستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية “، مشيراً إلى أنها فرصة سانحة للاعبين السعوديين لإكتساب الخبرة وزيادة الإحتكاك الرياضي وخطف البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024م.

ويتنافس الرجال في اوزان:(25كجم،61كجم مؤهل الأولمبياد،67كجم، 73كجم مؤهل، 81كجم مؤهل، 89كجم مؤهل، 96كجم مؤهل، 102كجم مؤهل،+102كجم مؤهل، 109كحم،+109). وتتنافس السيدات في أوزان:( 45 كجم49 كجم مؤهل للأولمبياد، 55كجم، 59كجم مؤهل، 64كجم، 71 كجم مؤهل، 76كجم ، 81كجم مؤهل، +81كجم

مؤهل، 87كجم، + 87 كحم).