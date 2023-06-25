رسمياً.. الهلال يعلن تعاقده مع كوليبالي

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أعلن نادي الهلال، اليوم الأحد، تعاقده مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي، بحسب ما ذكرت الرياضية.

وحرص نادي تشيلسي على شكر كوليبالي عبر موقعه الرسمي على الموسم الذي قضاه مع النادي الإنجليزي.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن قيمة انتقال كوليبالي إلى الهلال تصل إلى 24 مليون دولار.

وتواجد كوليبالي في الرياض قبل أيام من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل إتمام انتقاله إلى الهلال.

وانضم كوليبالي البالغ من العمر 32 عاما لصفوف تشيلسي بداية الموسم الماضي قادما من نابولي الإيطالي.

ولعب مع تشيلسي 32 في مختلف البطولات خلال موسمه الوحيد مع الأزرق.

ويعد كوليبالي ثاني صفقات الهلال السعودي من الدوري الإنجليزي بعد روبن نيفيز لاعب منتخب البرتغال وولفرهامبتون السابق.