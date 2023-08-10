رسمياً.. تأجيل مباراتي النصر والهلال في دوري روشن

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بات من المؤكد تأجيل مباراتي الاتفاق والنصر، وأبها والهلال في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الجديد حتى إشعار آخر، وكان مقرراً أن تقام المباراتان الإثنين القادم 14 أغسطس؛ الأولى على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والأخرى على ملعب مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز في عسير.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات في رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين الموعد الجديد لمباراتي «العالمي» و«فارس الدهناء»، و«الزعيم» و«فارس الجنوب»، بعد وصول النصر والهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية في البطولة العربية المقامة حالياً في السعودية، إذ سيخوض الفريقان المباراة النهائية السبت القادم في مدينة الطائف في «ديربي» عربي تاريخي منتظر.