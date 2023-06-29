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رسمياً.. “تيليجرام” يتيح إضافة “القصص”

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 29 يونيو 2023 - 3:32 صباحًا

المناطق_متابعات

أعلن تطبيق “تيليجرام” للمراسلة الفورية رسمياً، عن إضافة ميزة القصص Stories والتي سيبدأ طرحها لكافة المستخدمين بعد أيام قليلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتطبيق رائد الأعمال الروسي “بافيل دوروف”، أن الإدارة عارضت إضافة الميزة في البداية لكن مع إلحاح وكثرة الطلب عليها من قبل المستخدمين دفعها للموافقة على طرحها مطلع يوليو المقبل.

وتمكّن الميزة الجديدة المستخدمين من تحديد من يمكنهم مشاهدة القصص، والتي سيتم عرضها أعلى المحادثات في مساحة قابلة للتمدد والطي، مع إمكانية إخفاء بعض القصص عند الحاجة لذلك.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 29 يونيو 2023 - 3:32 صباحًا
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