رسمياً.. ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل قائد الفريق الأول لكرة القدم كريم بنزيمه، وتوصل الطرفين إلى اتفاق على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تُنسى للاعب.

وأعرب نادي ريال مدريد عن امتنانه لأحد أعظم أساطيره، وقال النادي في بيان رسمي نشره اليوم (الأحد) على موقعه الإلكتروني: «وصل كريم بنزيمه إلى النادي في عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وكان لاعباً أساسياً في هذا العصر الذهبي لتاريخنا. خلال المواسم الـ14 التي لعب فيها بقميص الفريق، فاز بـ25 لقبًا، وهو رقم قياسي لريال مدريد: 5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 3 كأس ملك إسبانيا و4 كؤوس السوبر الإسباني».

وتابع النادي: «كريم بنزيمه خامس لاعب يرتدي قميصنا أكثر من مرة بـ647 مباراة، وهو ثاني هداف على الإطلاق لريال مدريد برصيد 353 هدفًا. وهو أيضًا ثاني هداف ريال مدريد على الإطلاق في كل من الدوري وكأس أوروبا. وهو أيضًا رابع هداف في دوري أبطال أوروبا في تاريخ هذه المسابقة ورابع هداف في تاريخ الدوري».

وأضاف: «كانت مسيرة كريم بنزيمة في ريال مدريد مثالاً على السلوك والاحتراف، ومثلت قيم نادينا. حصل كريم بنزيمه على حق تقرير مستقبله. استمتع المدريديون والمشجعون في جميع أنحاء العالم بكرة القدم السحرية والفريدة من نوعها، مما جعله أحد أعظم أساطير نادينا وأحد أعظم أساطير كرة القدم العالمية. ريال مدريد هو منزله وسيظل دائمًا، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته».

وكشف ريال مدريد إقامة حفل وداع للاعب كريم بنزيمه، بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وذلك يوم الثلاثاء القادم.