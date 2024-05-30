رسميا.. “أرامكو” تطرح 1.5 مليار سهم الأحد المقبل

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تعتزم شركة أرامكو السعودية طرح 1.545 مليار سهم طرحا عاما ثانويا الأحد المقبل، تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة، ويتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و29.0 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان، أن الحكومة منحت مدير الاستقرار السعري خيار شراء (“خيار التخصيص الإضافي”) أو”greenshoe” بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.

ووفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر على الحكومة والشركة بيع أسهم الشركة ويُحظر على الشركة إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء الموافق 11/06/2024م، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.

ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية (“المملكة”) والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وسيتم إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية الأمريكي”).و

وستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن كافة مصاريف الطرح. وعليه، لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

وأوضحت الشركة إلى أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد هي 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) ، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

ونوهت إلى أن فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة تبدأ من يوم الأحد الموافق 2 يونيو وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو، فيما تبدأ فترة الاكتتاب للافراد من يوم الاثنين الموافق 3 يونيو وتنتهي الاربعاء الموافق 5 يونيو، وسيكون الإعلان عن سعر الطرح النهائي الجمعة الموافق 7 يونيو 2024، ويكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والافراد يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024.

ويتوقع أن يكون تاريخ بدء تداول أسهم الطرح، 9 يونيو، وذلك بعد تنفيذ عمليات الصفقات المتفاوض عليها للمؤسسيات المكتتبة وإيداع أسهم المكتتبين الأفراد في محافظهم، على أن يكون أخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو.

ومن المقرر أن تجذب عملية الطرح جذبت اهتماماً غير رسمي من المستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا، بقيمة تجاوزت الـ10 مليارات دولار، وقالت بلومبرغ إن الحكومة تخطط لبدء عملية بناء سجل الأوامر والطلبات حتى يوم الخميس.

وانخفض سعر سهم “أرامكو” بنسبة 11% تقريباً منذ بداية العام، عندما نشرت “بلومبرغ نيوز” لأول مرة عن نية الحكومة بيع حصة في الشركة. وسجل السهم أمس أدنى سعر منذ مارس 2023 عند 29.05 ريال.

وتأتي عملية البيع الثانوية بعد ما يقرب من خمس سنوات من جمع السعودية نحو 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو”، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تساعد عائدات بيع الأسهم على تمويل مبادرات كبيرة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، مع توجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نحو قطاعات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي والرياضة والسياحة ومشاريع مثل مدينة “نيوم” البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار.