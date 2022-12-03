رسميا.. الأرجنتين تواجه هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022

تأهل المنتخب الأرجنتني للدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب الأسترالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينها مساء اليوم السبت على ملعب أحمد بن على في الدور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وحجز المنتخب الأرجنتيني ثاني بطاقات التأهل للدور ربع نهائي بمونديال قطر 2022، بعد فوزه على أستراليا (2-1)، وتواجه الأرجنتين المنتخب الهولندي في الدور ربع النهائي بعد فوز الأخير على الولايات المتخدة في الدور الـ16 ببطولة كأس العالم.

وبات المنتخب الأرجنتيني ثاني التأهلين لربع النهائي مونديال قطر 2022، بعد تسجيل الثاني ميسي وألفاريز ثنائية الأرجنتين، بعدما جاء هدف أستراليا الوحيد عن طريق كاريج جودوين.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني في دور الثمانية المنتخب الهولندي رسميا بعدما حسما المنتخبين بطاقة التأهل للدور ربع نهائي.

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