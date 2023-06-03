رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل النجم الأرجنتيني بصفوفه ليونيل ميسي مع انتهاء تعاقده مع الفريق.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، في وقت سابق أن موعد الإعلان عن صفقة انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف الهلال بات قريبا.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن الهلال يريد الإعلان عن توقيع ليونيل ميسي، يوم الثلاثاء المقبل 6 يونيو الجاري، لكن هذا الأمر يتوقف على موافقة قائد التانجو.

وأشارت إلى أن ميسي لم يقل نعم حتى الآن لعرض الهلال، لكن في الوقت ذاته هناك محاولات جارية معه لإقناعه بالقدوم إلى المملكة.

ويظل مستقبل ميسي في سان جيرمان مثار شك كبير في الآونة الأخيرة، وذكر مصدر مقرب من قائد الأرجنتين لـ “رويترز” أن بطل العالم تلقى عرضاً رسمياً من الهلال للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.