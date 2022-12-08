رسميا.. باريس سان جيرمان يمنح الأمل لـ النصر للتعاقد مع رونالدو

فسخ البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب تعاقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين، وبسبب الخلافات الراهنة بين الطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكشفت صحيفة “الماركا” الإسبانية، خلال الأيام الماضية عن تقديم النصر عرض رسمي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو بدء من موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، ولمدة موسمين ونصف، بمقابل 500 مليون يورو.

وعقب نهاية مباراة البرتغال وسويسرا، بدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية، نفى رونالدو حقيقة التوصل لإتفاق نهائي مع النصر.

وأفادت مصادر مقربة من صحيقة “ماركا” أن اللاعب لديه كل شيء في مكانه للتوقيع مع النصر السعودي على ما سيكون أكبر عقد في تاريخ كرة القدم.

ورد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان حول حقيقة المفاوضات بشأن التعاقد مع رونالدو خلال الفترة الحالية.

وقال الخليفي في تصريحات له عبر “سكاي سبورتس”، لدينا ميسي، نيمار، ومبابي، الأمر صعب في التعاقد مع رونالدو، أنه لاعب رائع وأتمنى له التوفيق.

ولم يتوصل رونالدو حتى الآن إلى إتفاق نهائي مع أي نادي للتعاقد معه، واللعب داخل صفوف، ليبقى الأمل مفتوح أمام النصر قائم من أجل حسم صفقة الدون.

وأنهى رونالدو، عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي. جاء ذلك بعد مقابلة متفجرة أجراها مع بيرس مورغان ، حيث تحدث بشكل سيء عن النادي وقال إنه لا يحترم إريك تن هاج.

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