رسميا.. تركي ال الشيخ يعلن عودة مسلسل طاش ما طاش في رمضان المقبل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، رسميا، عودة المسلسل الكوميدي السعودي الأشهر «طاش ما طاش» إلى الشاشة الرمضانية مجدداً، ليستأنف المسلسل حلقاته بعد انقطاع دام 11 عاما.

عودة مسلسل طاش ما طاش

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر»: «التحضير لطاش ما طاش إن شاءالله رمضان القادم مع MBC وبرعاية هيئة الترفيه»، مرفقا مع تغريدته صورة تجمع نجمي المسلسل الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

بداية طاش ما طاش

ووفقا لتعريف المسلسل وفق «ويكيبيديا»، فإن «طاش ما طاش» مسلسل تلفزيوني رمضاني كوميدي سعودي من بطولة عبدالله السدحان وناصر القصبي. بدأ إنتاجه عام 1992، وعرض في 22 فبراير 1993 الموافق رمضان سنة 1413، وشارك فيه العديد من الممثلين السعوديين والعرب، ويعتبر من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي. وقد طلبت مكتبة الكونغرس الأمريكية بعض أجزاء العمل لوضعه في أرشيف المكتبة.

فكرة مسلسل طاش ما طاش

وبدأت فكرة المسلسل من خلال الفنانين السدحان والقصبي، والمخرج عامر الحمود، بعد أول موسمين انفصل الثلاثي ليكون الثنائي عبدالله السدحان وناصر القصبي بالتعاون مع المخرج عبد الخالق الغانم، واستمر عرض العمل على القناة السعودية الأولى من الجزء الأول إلى الجزء الثالث عشر عام 2005 ثم انتقل بشكل نهائي إلى MBC منذ عام 2006 في الجزء الرابع عشر إلى الجزء الثامن عشر والأخير عام 2011.

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