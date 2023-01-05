رسميا.. تعديل موعد افتتاح بطولة “خليجي 25”

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قامت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي، اليوم الخميس، وبشكل رسمي، إجراء تعديل على موعد افتتاح البطولة في نسختها الخامسة والعشرين.

ويستعد منتخبنا الوطني للمشاركة في النسخة 25 من بطولة “خليجي 25″، والتي تقام في مدينة البصرة العراقية، خلال الفترة بين 6 و19 يناير المقبل، علمًا بأن الأخضر سيلعب في المجموعة الأولى، برفقة منتخبات العراق واليمن وسلطنة عمان.

وأسفرت قرعة البطولة الخليجية، عن تواجد الأخضر السعودي، في المجموعة الأولى؛ إلى جانب كلًا من العراق وعمان واليمن.

وأوضحت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي، أن افتتاح البطولة سيكون في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت العراق والمملكة العربية السعودية.

في سياق متصل، تنطلق مباراة الافتتاح بين العراق وعمان في الساعة السابعة مساء غد الجمعة، بينما تبدأ مواجهة المنتخب الوطني السعودي ضد نظيره اليمني في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساء.