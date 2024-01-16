رسميا.. روما يعلن رحيل مورينيو من تدريب الفريق

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أعلن نادي روما الإيطالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق سيرحل بعد الخسارة أمام ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن أن فريق ‎روما يفكر في التعاقد مع الإيطالي أنطونيو كونتي لتدريب الفريق لتعويض رحيل جوزيه مورينيو.

وأضافت التقارير، أن نادي العاصمة يعاني حاليًا من واحدة من أسوأ حالات الركود في السنوات الأخيرة حيث يحتل الفريق المركز التاسع في جدول الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 29 نقطة فقط في 20 مباراة بالدوري.

واختتم التقارير حديثها، بأن كونتي في الوقت الحالي لم يقبل عرض روما، لكنه قد أخذ وقته، وهناك العديد من المتغيرات والتقييمات الضرورية التي يجب إجراؤها من جانبه في سوق الانتقالات للفريق حيث يتطلب بعض التفكير والمدرب يحتاج إلى ضمانات، ولا يكتفي بالوعود.