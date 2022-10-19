رسميا.. لجنة المسابقات تؤجل 4 مباريات للأهلي في “دوري يلو”

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أصدرت لجنة المسابقات في رابطة دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، قرارا بتأجيل عدد من مباريات الأهلي، بسبب انضمام عدد من لاعبيه إلى المنتخب الأول، لخوض معسكر أبو ظبي استعدادا لكأس العالم 2022.

وتقرر تأجيل مباريات الأهلي خلال الجولات (9-10-11-12)؛ وذلك بسبب انضمام محمد الربيعي الحارس، وهيثم عسيري المهاجم إلى صفوف المنتخب الوطني، على أن يتم إعلان مواعيد لعب المباريات لاحقًا.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الفيصلي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من المسابقة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

كما تأجلت مباريات الفريق الأهلاوي مع كل من الجبلين في الجولة العاشرة، والعين في الجولة الـ11 ، والساحل في الجولة 12، في دوري يلو.