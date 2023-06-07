رسميا.. ميسي يعلن انضمامه إلى إنتر ميامي

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أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء 7 يونيو، رسميا انضمامه إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية، حول وجود منافسة كبيرة على التعاقد مع ميسي في الانتقالات الصيفية الحالية، بين كلٍ من الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني.

وظل ميسي منتظرا وصول عرض من نادي برشلونة لضمه هذا الصيف، خاصة وأنه يريد أن ينهي مسيرته في ناديه الأم.

وقال ميسي في تصريحات صحفية منذ قليل لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: أعلن قراري الآن، سأذهب إلى إنتر ميامي.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلن منذ عدة أيام رحيل ليو ميسي بشكل رسمي عن صفوف الفريق عقب نهاية عقده مع النادي، وعدم وجود رغبة بين الطرفين في التجديد.