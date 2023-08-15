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رسميا.. نقل مباراة الهلال والفيحاء إلى ملعب الملك فهد

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 أغسطس 2023 - 6:32 مساءً

المناطق_الرياض

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مباراة الهلال ضد الفيحاء في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

الهلال ضد الفيحاء

وستقام المباراة في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بدلًا من إقامتها على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز”.

وبعد نهاية الجولة الأولى، يتواجد نادي الاتحاد في المركز الأول برصيد 3 نقاط يليه كل من الأهلي والفيحاء والهلال والاتفاق والرياض والطائي ولكل منهم 3 نقاط.

وحصل كل من الفتح والتعاون والشباب والأخدود على نقطة، بينما لم يحصد أي نقطة كل من النصر والوحدة وضمك والحزم والخليج وأبها والرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 أغسطس 2023 - 6:32 مساءً
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Waleed

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