رسميًا.. إصابة ثلاثي الهلال وغيابهم ضد ضمك في الدوري

كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن إصابة ثلاثة من نجومه خلال مباراة نادي النصر التي أقيمت على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وانتهى ديربي الرياض أمس بالتعادل الإيجابي بين الهلال والنصر، بهدفين لكل فريق، حيث رفع الزعيم رصيد للنقطة الـ21 في المركز الرابع، وظل النصر في الصدارة بعد سقوط نادي الشباب ومكث في الوصافة.

بيان رسمي

وقال نادي الهلال في بيان رسمي، أن ثلاثي الأزرق “الحارس عبدالله المعيوف، والظهير محمد البريك، والجناح البيروفي أندريه كاريلو”، غابوا عن تدريبات الفريق الأول مــساء اليـــــوم بعد إصابتهم أمس ضد النصر.

وأعلن الهلال، أن اللاعبين الثلاثة، تواجدوا في مستشفى النادي؛ حيث سيخضعون لفحوصــــات مكثفة، قبل تحديد برامجهم التأهيلية، ومن المتوقع أن يغيب الثلاثي عن مواجهة الهلال ضد نادي ضمك في الجولة الحادية عشر في الدوري.

اقرأ ايضًا