رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع أمارال

تعاقد النادي الأهلي بشكل رسمي مع المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفقًا لخطوات النادي حيث يرغب في الصعود خلال الموسم المقبل.

و نشر النادي الأهلي صور حفل توقيع عقد ماركوس أمارال بحضور رئيس النادي وليد معاذ، حيث وجه امارال رسالة بخصوص انتقاله لفريق الأهلي وهي موضحة أدناه.

قال: “كل قصة لها بطل خالد ، كل منا لديه هدف، في كرة القدم، الهدف هو الذهاب إلى أكبر نادٍ، لذلك اخترت هذا النادي، وصنع قصتنا وأصبح بطلاً خالدًا، والآن رحلتنا معًا، ها ذا أنا ماركوس، ها أنا قادم! “.

الأهلي تعاقد مع الهداف البرازيلي ماركوس أمارال من نادي ووهان الصيني بعد موســـم مثير للإعجاب 2021-22 برصيد 27 هدفا في 26 مباراة بالدوري، وانضم أمارال إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

وتعاقد الأهلي مع فهد الرشيدي من التوين والجناح الغامبي مودو بارو من تشونبوك الكوري الجنوبي وأيضا من النصر منصور الشمالي على سبيل الإعارة، ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف الفيصلي المتصدر برصيد 34 نقطة والذي ستؤجل مباراته ضد الجبلين.

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