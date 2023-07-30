رسميًا.. الأهلي يعلن ضم “ماكسيمين” حتى عام 2026

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أعلن النادي الأهلي، مساء الأحد، رسميا، ضم نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اللاعب الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين، لتدعيم صفوفه في دوري روشن، لمدة 3 مواسم حتى 2026، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وجاء ذلك بعد أن أعلن أيضًا نيوكاسل، انتقال لاعبه الفرنسي إلى صفوف الأهلي العائد إلى الدوري السعودي للمحترفين (روشن) في موسم (2023-2024).

وكتب نيوكاسل في حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم “تويتر”: “استكمل آلان سانت-ماكسيمين إجراءات انتقاله إلى الأهلي. شكرا على كل شيء.. كل التوفيق في المستقبل”.

ودعم الأهلي صفوفه بقوة بعد العودة سريعا إلى دوري الأضواء وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز على رأسهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، وروبرتو فيرمينو من ليفربول وإدوار مندي من تشيلسي.

وكان سانت-ماكسيمين قد انتقل إلى نيوكاسل في 2019 قادما من نيس الفرنسي وبعد اللعب في فرق عديدة منها موناكو وباستيا وهانوفر.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي 2022/23 في 31 مباراة؛ حيث سجل هدفًا وصنع 5 لزملائه خلال 1374 دقيقة لعب.

وتأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 20 عاما بعدما أنهى الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي خلال الموسم الماضي.