رسميًا.. الحزم يصعد لدوري روشن

المناطق_الرياض

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، المقعد الرابع المؤهل إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم المقبل “2023-2024”.

وحقق الحزم، فوزًا على نظيره الساحل بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.

وتقدم الساحل في الدقيقة 28، عن طريق عبد الله الدوسري، ورد الحزم بالتعادل عن طريق نواف البشري في الدقيقة 69.

ووقع سوريا إبراهيم على الهدف الثاني للساحل في الدقيقة 80، قبل أن يقلب الحزم الطاولة في الدقائق الأخيرة، عن طريق أولا جون وعبد الهادي الحراجين في الدقيقتين 90+1 و90+9 من عمر المباراة.

ورفع الحزم رصيده إلى 64 نقطة من 32 مباراة، ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، ويضمن مقعدًا في دوري المحترفين، برفقة أندية الأهلي والأخدود والرياض.

في المقابل، تجمد رصيد الساحل عند 29 نقطة من 32 مباراة، ليحتل المركز السابع عشر، وقبل الأخير، في دوري الدرجة الأولى.