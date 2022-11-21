رسميًا.. الفيفا يصدم المنتخب الإنجليزي وهاري كين بقرار ناري

قرر الفيفا رسمياً منع هاري كين قائد منتخب إنجلترا من ارتداء شارة المثليين، الأمر الذي يتعارض مع تعاليم وعادات دولة قطر مستضيفة مونديال 2022.

ويستعد منتخب إنجلترا، غدا الاثنين، لمواجهة إيران في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من مونديال قطر 2022.

وكشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، أن قائد المنتخب البريطاني هاري كين يعتزم التوصل إلى اتفاق مع فريق الأسود الثلاثة لارتداء شارة لدعم مجموعة الميم خلال منتخب الأسود الثلاثة، في كأس العالم قطر.

وأوضحت، أن الفيفا حذر بشكل رسمي وفد منتخب إنجلترا ومنعه من ارتداء شارات عليها “ألوان طيفية” تتعارض مع تعاليم الإسلام في دولة قطر.

وانتقدت وسائل إعلام بريطانية، في الأيام الأخيرة، دولة قطر واللجنة المنظمة للبطولة لمنع الترويج للفئة التي يحمل علمها “ألوان الطيف”.

ودافع جياني إنفانتينو رئيس الفيفا عن قطر وهاجم الدولة الأوروبية التي وصفها بأنها تحاول تدمير الشرق على مدى الـ 300 عام الماضية.