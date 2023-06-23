رسميًا.. الولايات المتحدة تستضيف مونديال الأندية 2025 بنظامه الجديد

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إسناد مهمة استضافة كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد للولايات المتحدة الأمريكية.
ونشر حساب “فيفا” الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن إقامة مونديال الأندية 2025 من 32 فريقًا بالولايات المتحدة.
وتشهد تلك النسخة من مونديال الأندية، مشاركة نادي الهلال بصفقته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021.
كما يشارك في تلك البطولة:
مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا 2023
ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 2022
تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا 2021
أوراوا ريد دياموندز بطل دوري أبطال آسيا 2022-23
بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2021
فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2021
الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا 2021
الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا 2022
مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف 2021
سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف 2022
كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف 2023