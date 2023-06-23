رسميًا.. الولايات المتحدة تستضيف مونديال الأندية 2025 بنظامه الجديد

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إسناد مهمة استضافة كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر حساب “فيفا” الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن إقامة مونديال الأندية 2025 من 32 فريقًا بالولايات المتحدة.

وتشهد تلك النسخة من مونديال الأندية، مشاركة نادي الهلال بصفقته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021.

كما يشارك في تلك البطولة:

مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا 2023

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 2022

تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا 2021

أوراوا ريد دياموندز بطل دوري أبطال آسيا 2022-23

بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2021

فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2021

الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا 2021

الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا 2022

مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف 2021

سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف 2022

كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف 2023