رسميًا.. بريطانيا تحظر استخدام تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، رسمياً حظر تطبيق تيك توك الصيني على الأجهزة الحكومية، وذلك بسبب مخاوف من استخدام بيانات حسّاسة.

وفي وقت سابق، قال وزير الأمن البريطاني، توم توجندهات، إن بريطانيا تجري تحقيقاً حول التطبيق الصيني “تيك توك” الصيني.

ورفض توجندهات الإعلان بما إذا كان سيتم حظر تطبيق تيك توك الصيني من الأجهزة المحمولة التابعة للحكومة البريطانية في المستقبل القريب أم لا، في ذلك الوقت.

وعلى الجانب الآخر، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت حتى الآن في تقديم دليل لإثبات أن تطبيق “تيك توك” يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

وأضافت الخارجية الصينية، أن الصين تدعو الولايات المتحدة لوقف سياسة قمع الشركات الأجنبية، لافته إلى أنه على واشنطن التوقف عن نشر معلومات خاطئة فيما يتعلق بأمن البيانات.

وأشارت إلى أنه على الجانب الأمريكي توفير بيئة أعمال مفتوحة وعادلة للشركات من جميع أنحاء العالم وتوفير بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية.