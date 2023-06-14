رسميًا.. نانت الفرنسي يفعل بند شراء المصري مصطفى محمد

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أعلن نادي نانت الفرنسي عن تفعيل بند شراء الدولي المصري مصطفى محمد لمدة 4 مواسم؛ أي حتى صيف 2027 قادمًا من صفوف جالاتا سراي التركي.

ووقع الدولي المصري، الذي قضى الموسم المنقضي معارا من الفريق التركي، عقدا حتى 2027 مع نانت الذي تجنب الهبوط بفارق نقطة واحدة عندما احتل المركز 16 في الدوري.

وقال حساب نانت الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “سيبقى.. تم تفعيل بند الشراء.. مهاجم المصري سيظل في الفريق حتى 2027”.

يشار إلى أن المهاجم المصري نجح في تسجيل 11 هدفاً خلال الموسم الماضي والأول له مع نانت في البطولات الفرنسية والأوروبية، بعدما شارك في 48 مباراة بجميع المسابقات.