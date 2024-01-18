رسميًا.. هندرسون يرحل عن الاتفاق

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أعلن نادي الاتفاق، مساء الخميس، إنهاء عقد قائده الإنجليزي جوردان هندرسون بالتراضي بين الطرفين.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن النادي توصل لاتفاق مع هندرسون على إنهاء عقده مع الاتفاق، موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال اللاعب جوردان هندرسون: “أود أن أشكر النادي والجماهير وجميع المشاركين على هذه الفرصة وأتمنى لهم الأفضل فيما تبقى من الموسم. يتم بذل الكثير من العمل الشاق، وأنا أعلم أنه سيؤتي ثماره في المستقبل.

من جانبه أكد رئيس نادي الاتفاق سامر المسحل: “لا يزال هناك الكثير للعب من أجله. لكن هذا دوري صعب للغاية، والأداء الذي يطلبه الفريق ويتوقعه النادي في النصف الثاني من الموسم تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد يتطلب الوحدة الكاملة والالتزام من جميع اللاعبين والموظفين، ونحن نتطلع إلى استعادة زخم جديد من هذه النقطة. إلى الأمام من خلال معسكرنا التدريبي الشتوي”.

واختتم البيان بأن نادي الاتفاق سيواصل التركيز على أهداف النادي قصيرة المدى خلال موسم 2023-2024 بالإضافة إلى العمل على التحول الشامل للنادي، كجزء من مشروع طموح طويل المدى.

وكان هندرسون وصل إلى العاصمة الهولندية أمستردام في وقت سابق اليوم تمهيدًا للانتقال رسميًا إلى نادي أياكس.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” أن هندرسون وصل اليوم إلى أمستردام لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى أياكس قادمًا من الاتفاق.

يذكر أن هندرسون خاض 17 مباراة مع الاتفاق في دوري روشن للمحترفين سجل خلالها 4 أهداف، علمًا بأن الاتفاق يحل في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.